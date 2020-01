Potsdam-Babelsberg

Zwei junge Männer haben einen Nacht bei McDonald’s in der Babelsberger Fritz-Zubeil-Straße verbracht. Für sie war es eine Mutprobe – für das Restaurant und die Polizei war es Hausfriedensbruch.

Als Mitarbeiter das Restaurant am Freitag gegen 7.45 Uhr aufschlossen, liefen ihnen die zwei Männer in die Arme. Warum sie schon dort waren, wollten sie nicht verraten. Daher riefen die Mitarbeiter die Polizei.

Bei der Befragung durch die Beamten gaben der 21- und der 23-Jährige an, sich am Vorabend absichtlich in dem Fastfood-Restaurant einschließen haben lassen. Dies galt als eine Art Mutprobe und stand auf der „To-Do-Liste“ beider. Zu weiteren strafbaren Handlungen ist es vor Ort offenbar nicht gekommen. Daher sieht die Polizei nur den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt.

Von MAZonline