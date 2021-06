Schlaatz

Die Potsdamer Kriminalpolizei ermittelt zu einem versuchtem Tötungsdelikt aus der Nacht zu Samstag am Schlaatz. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag mitteilten, hatte ein Zeuge am Freitag gegen 23 Uhr eine schwer verletzte männliche Person vor einem Wohnhaus im Stadtteil Schlaatz gefunden.

Der 37-jährige Verletzte wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und wird dort noch behandelt. Er ist nach derzeitigem Kenntnisstand aber außer Lebensgefahr.

Am Tatort befanden sich beim Eintreffen der Beamten nach bisherigen Erkenntnissen überdies ein Zeuge sowie ein verletzter 44-jähriger Mann. Erste Ermittlungen ergaben, dass dieser als möglicher Tatverdächtiger in Frage kommt. Der Mann wurde also vorläufig festgenommen.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei der Polizeidirektion West hat die Ermittlungen übernommen. Am Tatort wurden durch Kriminaltechniker Spuren gesucht und gesichert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 44-jährige Tatverdächtige hat sich in einer ersten Befragung zum Tatvorwurf geäußert. Durch die Staatsanwaltschaft Potsdam werden nun die Voraussetzungen eines Haftbefehls geprüft.

Von maz-online/rai