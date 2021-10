Potsdam

Vor rund drei Wochen konnte die Polizei in Babelsberg einen Fahrraddieb stoppen. Das war aber auch nicht allzu schwer. Ein Zeuge hatte am 12. September am Hauptbahnhof beobachtet, wie ein Mann um kurz nach 4 Uhr ein Fahrradschloss mit einer Flex durchtrennte, auf das Fahrrad stieg und davonfuhr. Aufgrund der „sehr guten“ Personenbeschreibung wurden die Beamten rund eine Stunde später auf den Fahrraddieb aufmerksam. Und noch ein Umstand erleichterte den Polizisten den Fahndungserfolg: „Er fuhr seelenruhig auf dem geklauten Fahrrad mit der Flex in der Hand durch Babelsberg“, teilte die Polizei mit. Der Fahrraddieb wurde also geschnappt, jetzt fehlt nur noch der Besitzer des Fahrrads. Daher hat die Polizei ein Bild gestohlenen Fahrrads veröffentlicht und hofft so, den Eigentümer des Fahrrads ermitteln zu können.

Der oder die Eigentümerin meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Potsdam unter Tel.: 0331 5508-0. Quelle: Polizei

Das oben gezeigte Fahrrad ist übrigens nicht das einzige, was derzeit auf seinen rechtmäßigen Besitzer oder Besitzerin wartet. Bereits seit dem 9. August 2021 ist das folgende Fahrrad bei der Polizei eingelagert. Beamte hatten an jenem Montag das Fahrrad in Drewitz sichergestellt, „da der Verdacht besteht, dass es gestohlen wurde“.

Der oder die Eigentümerin meldet sich bitte mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Potsdam, Tel: 0331 5508-0. Quelle: Polizei

Die Kriminalpolizei fragt: Wem gehören diese Fahrräder? Der Eigentümer oder die Eigentümerin meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Potsdam unter Tel.: 0331 5508-0. Für eine Rückgabe ist ein Eigentumsnachweis nötig.

Von MAZonline