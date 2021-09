Innenstadt

Eine großangelegte Polizeiaktion hat am Freitag und Samstag für Aufsehen in der Potsdamer Innenstadt gesorgt: Mit Streifen, einem Fährtenhund und einem Hubschrauber wurde bis in die frühen Morgenstunden nach einem vermissten Mann aus der Innenstadt gesucht.

Die Ehefrau hatte den 43-Jährigen am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr als vermisst gemeldet, weil er nicht mehr ans Handy ging und auch keine Nachrichten annahm. Sie sprach von schweren privaten Problemen und erklärte, er sei in therapeutischer Behandlung; sie fürchte um sein Leben. Offenbar war er mit dem Auto unterwegs.

Wie ein Einsatzleiter der Potsdamer Polizei gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung sagte, führte man eine Handyortung durch und konnte den Wagen in der Straße Wall Kiez an der Havelbucht finden: leer. Man setzte dort einen Fährtenhund an, der bis zur Brücke über die Planitz-Inseln lief und sich dann „ablegte“.

Man orderte einen Hubschrauber, den Bürger dann gegen ein Uhr morgens auch deutlich wahrnahmen am Himmel, doch auch der Heli fand nichts und drehte wieder ab. Etwas später fand man den Mann: Er saß bereits wieder in seinem Auto, fuhr aber nicht. Man holte einen Rettungswagen und einen Notarzt, der den Mann wegen des Verdachts der psychischen Notlage in eine entsprechende medizinische Einrichtung brachte.

Von Rainer Schüler