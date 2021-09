In der Potsdamer Innenstadt ist mit großem Aufwand nach einem vermissten Mann gesucht worden: Die Polizei war mit Streifen, einem Fährtenhund und einem Hubschrauber bis in die frühen Morgenstunden hinein im Einsatz.

Suche mit Hubschrauber: 14 Stunden lang wurde nach einem vermissten Mann in Potsdam Ausschau gehalten

Aufsehen in der Innenstadt

