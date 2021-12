Potsdam

Er wollte nur eine Getränkedose mitgehen lassen, doch die kleine Tat hatte dann schwere Folgen: Am Samstagabend gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in der Breiten Straße in einem Supermarkt gerufen. Dort hatte ein Ladendetektiv einen 32-Jährigen beim Klauen erwischt, doch weil sich der Täter nicht ausweisen konnte, fuhren die Beamten zur Identifizierung mit ihm zu dessen Wohnung.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort fanden die Polizisten größere Mengen Betäubungsmittel, diverse Waffen sowie Gegenstände aus einer Fundunterschlagung. Sie stellten alles sicher und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet.

Von maz-online/rai