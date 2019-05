Potsdam

Mit Verkehrskontrollen zur Verhinderung schwerer Unfallfolgen überzog die Polizei Potsdam am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Insgesamt 13 Beamte kontrollierten im Tagesverlauf verschiedene Unfallschwerpunkte und Gefahrenstellen des Straßenverkehrs. Polizeihauptkommissar Thomas Simonis, Leiter des Polizeireviers Potsdam dazu: „Im vergangenen Jahr musste die Polizei in Potsdam 730 Unfälle aufnehmen, bei denen insgesamt 835 Menschen zu Schaden kamen. Wir wollen mit einem Bündel an Maßnahmen versuchen, diese Zahl zu senken.“

Dazu zählen auch verstärkte Kontrollen, die die Hauptunfallursachen in den Blick nehmen. Das sind neben Vorfahrts- und Geschwindigkeitsverstößen auch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Und auch Radfahrer sind besonders gefährdet im Straßenverkehr, sich dieser Gefahr aber nur selten bewusst. So sind einige beispielsweise gegen die Fahrtrichtung auf Rad- und Fußwegen unterwegs, ignorieren Ampeln oder können mit Kopfhörern in den Ohren den Verkehr nicht mehr ausreichend wahrnehmen.

Bei der gestrigen Kontrolle stellten die Polizeibeamten 16 Kraftfahrzeuge fest, die die Vorfahrt missachteten. 17 Radfahrer fuhren entgegen der Fahrtrichtung oder auf Gehwegen. Zehn Autofahrer waren nicht angegurtet und zwölf Autofahrer hantierten während der Fahrt mit dem Handy.

