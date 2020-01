Innenstadt

Am Sonnabend, 11. Januar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr codieren Beamte der Polizeiinspektion Potsdam in der Henning-von-Tresckow-Straße 9-13, Haus 9, Fahrräder. Interessenten sollen einen Eigentumsnachweis mitbringen sowie den Personalausweis oder Führerschein.

Von MAZonline