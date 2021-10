Golm

Sonderbarer Einbruch in Golm: In der Reiherbergstraße sah sich eine 77 Jahre alte Frau am Samstag gegen 13:10 Uhr in ihrem Wohnzimmer plötzlich einen fremden Frau gegenüber. Die war offenbar durch die nicht abgeschlossene Hauseingangstür ins Einfamilienhaus gelangt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die alte Dame begleitete die Fremde einfach wieder aus dem Haus, stellte aber wenig später fest, dass ihr Bargeld, das sie in einer Tasche hatte, verschwunden war. Sie rief die Polizei.

Die konnte die Verdächtige unweit des Hauses ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, entlassen.

Von maz-online/rai