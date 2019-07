Potsdam

Die Potsdamer Polizei hat am Wochenende gleich zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. In der Nacht zu Sonntag stoppten die Beamten in der Straße An der Alten Zauche im Wohngebiet Am Schlaatz einen dieser Roller, weil sie wegen der Geschwindigkeit für versicherungspflichtig hielten. Der Fahrzeugführer konnte keinen Versicherungsnachweis vorlegen und war zudem stark alkoholisiert. Er pustete sich noch vor Ort auf 2,61 Promille.

Drei Anzeigen auf einen Streich

Weil der Erwischte außerdem einen Elektroschocker dabei hatte, der wie eine Taschenlampe gestaltet war, kassierte er gleich drei Anzeigen auf einen Streich: wegen Trunkenheit im Verkehr, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er musste zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Damit nicht genug: Die Polizei ermittelt auch gegen den Halter des E-Rollers, der sein Vehikel bis auf Weiteres nicht wiedersehen wird, denn es wurde in die Asservatenkammer geschoben.

Mit 1,26 Promille über den Horstweg

Ein zweiter Promille-Fahrer ging der Polizei in Babelsberg-Süd auf dem Horstweg ins Netz. Beamte der Polizeiinspektion Potsdam führten dort in der Nacht zu Samstag eine Verkehrskontrolle durch. Sie winkten enen jungen Mann raus, der nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von 1,26 Promille – die Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Beamten zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr an.

Promillegrenzen wie beim Autofahren

Noch einmal zur Erinnerung: Anders als bei Fahrrädern und E-Bikes gelten für E-Scooter die strengeren Alkohol-Promillegrenzen wie beim Autofahren! Für Fahranfänger gilt die 0,0 Promillegrenze, für alle anderen Fahrer ist mit 0,5 Promille Schluss.

Potsdam ist seit Ende Juni E-Scooter-Pionierstadt. Wie sich so ein Roller fährt, erfahren Sie hier.

Von Nadine Fabian