Potsdam

Die 81-jährige Ursula M. aus Potsdam wird seit dem Mittwochnachmittag von ihrer Familie und den Betreuern der Seniorenresidenz der Hoffbauerstiftung auf Hermannswerder in Potsdam vermisst. Die Seniorin ist dement und auf Medikamente angewiesen. Sie ist nach Angaben des Pflegepersonals seit 15 Uhr am Mittwoch nicht mehr gesehen worden. Als sie um 17 Uhr nicht zum Abendbrot erschien, informierten die Betreuer die Polizei. Diese benachrichtigte gegen 21 Uhr die Angehörigen.

Eine Einsatzeinheit der Polizei suchte am Donnerstagvormittag mit einem Spürhund vergeblich die nähere Umgebung ab. Der Spürhund schlug zweimal an der Haltestelle des Potsdamer Wassertaxis auf Hermannswerder an. Konkrete Hinweise auf die Seniorin wurden an der Anlegestelle jedoch nicht gefunden. Auch ein Anruf bei der Weißen Flotte ergab keinen Hinweis auf den Aufenthalt der Frau.

Ursula M. wurde am Mittwochnachmittag um 15 Uhr letztmalig in der Seniorenresidenz auf Hermannswerder gesehen. Quelle: Privat

Nach Angaben der Familie verließ Ursula M. zuvor schon mehrmals die Seniorenresidenz. Ein Taxifahrer, die Polizei oder auch die Feuerwehr brachten die betagte Dame bisher wieder zurück. Einmal wurde sie am Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg angetroffen. Darum ist nicht auszuschließen, dass Ursula M. auch diesmal ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt haben könnte.

Die Familie beschreibt ihre Angehörige als etwa 1,50 Meter kleine, zierliche Frau. An dem betreffenden Tag soll sie mit einer beige-grauen Hose und einem kurzärmeligen bläulichen Pullover bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht derzeit mit zwei Fährtenhunden nach der Vermissten. Die Suche konzentriert sich auf die Halbinsel Hermannswerder sowie auf Orte, an denen die Seniorin schon einmal gefunden wurde, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes in Potsdam. Bis zur Stunde sei kein Hinweis auf den Verbleib der 81-Jährigen eingegangen.

Von Heinz Helwig