Die Polizei sucht jetzt auch mit Fotos nach einem Mann, dringend tatverdächtig ist, gegenüber einem 42-Jährigen, der durch seine Bekleidung als Jude zu erkennen war, beleidigt und mit volksverhetzenden Sprüchen überzogen zu haben. Die Tat ereignete sich bereits am 28. April in einer Straßenbahn der Linie 92 in Potsdam zwischen dem Johannes-Kepler-Platz und dem Hauptbahnhof. Der Staatsschutz der Polizeidirektion West ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, etwa-ca. 1,80 Meter groß, kurze, schwarze Haare, auffällig dicke Lippen und eine weite Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Hinzu kommen ein kurzer, schwarzer Drei-Tage-Bart und mandelförmige, dunkle Augen. Am Tattag trug er eine schwarze Baseballkappe, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Lederjacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Sportschuhe mit roten Strichen.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die den Tatverdächtigen identifizieren können oder anderweitige Hinweise, die zur Bekanntmachung des Täters führen, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer: 0331/ 5 50 80 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg.

