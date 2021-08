Potsdam

Am Brauhausberg ist zwischen Dienstag, 24. August, 9 Uhr, und Donnerstag, 26. August, 10 Uhr, ein VW-Bus gestohlen worden. Der Halter meldete den Diebstahl der Polizei.

VW-Bus aus Potsdam zur Fahndung ausgeschrieben

Das Fahrzeug war in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Wie die Täter in das Haus und in die Garage gelangten, ist bislang nicht bekannt. Sie verschafften sich Zugang zu dem grauen VW California mit dem amtlichen Kennzeichen P-DC 865 und fuhren davon. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. 0331/5 50 80 zu melden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen.

Von MAZonline