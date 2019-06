Drewitz

Die Kriminalpolizei sucht aktuell einen Betrüger mit dem Bild aus einer Überwachungskamera. Der Unbekannte Mann hatte am Abend des 2. April 2019 in einer Tankstelle in der Straße Zum Kirchsteigfeld Wertgutscheine eines Onlineversandhändlers für mehrere Hundert Euro erbeutet. Diese „bezahlte“ er mit einer Kreditkarte, welche, wie sich herausstellte, nicht die entsprechende Deckung aufwies.

Die Polizei sucht einen Betrüger in Drewitz. Quelle: Polizei

Beim zweiten Versuch musste der Täter flüchten

Als er am Folgetag weitere Gutscheine „kaufen“ wollte, informierten Mitarbeiter die Polizei. Der Verdächtige verschwand unter einem Vorwand zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Suche im Nahbereich konnten die Polizisten den Mann nicht mehr aufgreifen.

Hinweise unter 0331 5508-0

Von MAZonline