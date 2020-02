Potsdam

Am Freitagabend soll ein Berliner in seinem Auto in der Lenèstraße in Potsdam rassistisch beleidigt und gekratzt worden sein.

Der 21-Jährige gab bei der Polizei an, einem Mann vor seinem Auto die Überquerung der Straße ermöglicht zu haben. Dieser sei aber vor seinem Auto stehen geblieben und versperrte die Straße. Als er hupte, soll er rassistisch beleidigt worden sein. Der Mann soll auch auf die Windschutzscheibe gespuckt haben. Nachdem der Berlin sein Fenster herunterkurbelte, soll der Unbekannte ihn im Gesicht gekratzt haben. Der Autofahrer rief die Polizei.

Polizei sucht diesen Verdächtigen

Die Polizei suchte daraufhin erfolglos in der nähren Umgebung nach dem 40-55 jährigen Verdächtigen. Er soll 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug kurze Haare, eine blau-graue Jacke und sprach deutsch. Er soll außerdem geschielt und verwirrt gewirkt haben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Beleidigung auf und bittet Zeugen um Hinweise. Wer den Mann kennt oder den Sachverhalt beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-5508-0.

