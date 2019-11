Brandenburger Vorstadt

Der Staatsschutz der Polizeidirektion West ermittelt derzeit zu einem Körperverletzungsdelikt vom 26. Juli 2019 am Bahnhof Charlottenhof. Ein 27-jähriger Mann aus Ägypten hatte der Polizei gemeldet, er sei an diesem Freitag gegen 19.15 Uhr aus der Bahn am Bahnhof Charlottenhof in Potsdam ausgestiegen und zu seinem vor dem Bahnhof abgestellten Fahrrad an der Zeppelinstraße gegangen. Als er auf sein Rad steigen wollte, habe der auf dem Foto abgebildete Mann ihn angerempelt – offenbar mit der Absicht, ihn vom Fahrrad zu stoßen.

Geschädigter machte ein Foto des Angreifers

Der Ägypter fragte nach dem Grund des absichtlichen körperlichen Übergriffs, erhielt jedoch keine Antwort. Der Tatverdächtige schubste den 27-Jährigen stattdessen erneut und diesmal mit beiden Händen so heftig, dass der vom Fahrrad zu Boden stürzte. Dort versuchte der Täter mehrmals mit der Faust auf den Geschädigten einzuschlagen. Zeugen kamen dem Geschädigten zu Hilfe und hielten den Angreifer von weiteren Übergriffen ab. Dem 27-Jährigen gelang es, den Angreifer zu fotografieren, als dieser selbst zu seinem Fahrrad am Bahnhof ging. Der Ägypter erlitt durch den Angriff Verletzungen, die er bei einem Arzt behandeln lassen musste.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 45-55 Jahre alt, blonde kurze Haare, helles Hemd, blaue Jeans, braune Halbschuhe. Er führte eine auffällige Umhängetasche in Schwarz-Rot-Gold mit sich. Die Polizei schließt einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat nicht aus und sucht Zeugen.

Hinweise unter 0331-5508 0

Von MAZ-online