Polizei sucht entblößten Mann aus dem Holländischen Viertel in Potsdam

Potsdam

Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten in Potsdam. Der Mann soll am Samstagvormittag in der Mittelstraße mit entblößtem Geschlechtsteil an der Straße gestanden haben.

Der 30 bis 40 Jahre alte Mann, der eine gelbe Mütze getragen haben soll, entfernte sich kurz darauf in Richtung Hebbelstraße. Die Polizei konnte ihn nicht mehr finden und nahm eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen auf. Sie bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Inspektion Potsdam zu wenden.

Hinweise Tel. 0331/5 50 80

Von MAZonline