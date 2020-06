Teltow

Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach einer Betrügerin. Einer Frau waren am 20. September 2019 in Berlin ihr Personalausweis und ihre EC-Karte entwendet worden. Kurz danach, gegen 12 Uhr am selben Tag, betrat die mutmaßliche Diebin eine Bankfiliale in Teltow.

Die Gesuchte in Teltow auf dem Fahndungsfoto. Quelle: Polizei

Anzeige

Hier ließ sie sich an einem Schalter unter Vorlage des entwendeten Ausweises eine Bargeldauszahlung autorisieren, die sie dann mit der entwendeten EC-Karte am Automaten abhob. Nunmehr sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach der bislang unbekannten Verdächtigen. Wer Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu wenden.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline