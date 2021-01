Kirchsteigfeld

Derzeit sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem der beiden Täter, die am 28. September einen Presseshop in der Anni-von-Gottberg-Straße überfallen haben. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu wenden. Der Täter schlug einen Angestellten mit einer Pfefferspraydose mehrfach ins Gesicht.

Von MAZonline