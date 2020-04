Polizei und Stadt danken für Einhaltung der Corona-Verordnungen: Folgen nun Lockerungen in Potsdam?

Potsdam

Die Landeshauptstadt lobt das Verhalten der Potsdamer zu Ostern in der Coronakrise. „Das Osterwochenende war ruhig und das Verhalten der Potsdamerinnen und Potsdamer bei der Einhaltung der Eindämmungsregeln vorbildlich“, heißt es auf Anfrage der MAZ aus der Stadt. Auch die Polizeidirektion bedankt sich mit einem Plakat an einem Polizeigebäude für das Verhalten. Folgt nun die Lockerung der Maßnahmen?

Das Ordnungsamt hat zwischen Karfreitag und Ostermontag 1035 Potsdamer in der Stadt kontrolliert. Nur 90 Potsdamer haben laut Angaben der Stadt gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verstoßen. Das sind weniger als neun Prozent.

Polizei bedankt sich

Auch die Polizeidirektion West hat am sehr sonnigen Osterwochenende verstärkt in Potsdam-Mittelmark, Havelland, Teltow-Fläming, Brandenburg an der Havel und in Potsdam kontrolliert. Die Polizei setzte in diesen Landkreisen zwölf zusätzliche Streifenwagen ein. Insgesamt war die Polizisten aus eigenen Bemühungen, aber auch auf Hinweis vieler Bürger 150-mal im Einsatz. Das führte zu 100 Platzverweisen in den Landkreisen. „Die Mehrzahl der Einsätze bezogen sich auf Aufenthalts- und Kontaktbeschränkungen – wenn sich also Menschen ohne erlaubten Ausnahmegrund auf Straßen, Wegen, Plätzen und Parkanlagen aufhielten“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Es gab auch „einige wenige Verstöße gegen das Ansammlungsverbot“, teilt die Polizei mit, darunter Fälle in Potsdam. Am Samstagmittag wurde die 650 Meter lange „Politische Einkaufsschlange“ in der Brandenburger Straße aufgelöst. An dem Protest nahmen mehr als 150 Menschen teil. Von einigen nahm die Polizei die Personalien auf und prüft, ob eine Ordnungswidrigkeit festgestellt werden kann.

Kreativer Protest: In der Brandenburger Straße stellen sich Menschen bei einem Bäcker an, die heute eigentlich für Geflüchtete demonstrieren wollten. Die Demo wurde abgesagt. In einer Warteschlange beim Bäcker zu protestieren, wollen sie sich aber nicht verbieten lassen. Gepostet von MAZ Potsdam am Sonntag, 12. April 2020

Plakat für ganz Westbrandenburg

Der Leiter der Polizeidirektion West, Karsten Schiewe, freut sich über die geringen Verstöße: „Die Menschen in Westbrandenburg haben intensiv das schöne Wetter und die wiedererwachende Natur für Sport und Erholung genutzt, das aber fast immer im Rahmen des Erlaubten.“

Die Polizeidirektion West dankt allen Westbrandenburgern für ihr gutes Verhalten am Osterwochenende. Quelle: Polizeidirektion West

Die Polizei dankt auch den Potsdamer mit einem Plakat an der Fassade des Polizeigebäudes in Brandenburg an der Havel. Darauf steht „Ihr seid die Besten, mit Abstand. Danke liebe Brandenburger“.

Lockerung der Maßnahmen?

Die Landeshauptstadt will sich auf MAZ-Anfrage nicht zu möglichen Lockerungen der Corona-Verordnung äußern. „Das entscheidet das Land, aber wir werden uns daran halten“, erklärt ein Sprecher.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich derweil für eine langsame Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen ausgesprochen. „Definitiv wird kein Schnellstart von 0 auf 100 möglich sein. Sonst würden wir all das, was wir gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern erreicht haben, zunichtemachen. Maßvolle Erleichterungen könnten möglich werden, weil Brandenburg bisher relativ gut durch die Krise gekommen ist“, sagte er.

Brandenburg werde am Mittwochnachmittag, nach der Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über das weitere Vorgehen beraten. Die bisherige Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus gilt bis zum 19. April (Ende der Osterferien).

