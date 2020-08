Jägervorstadt

Zwei Jahre nach dem rigorosen Polizeieinsatz gegen einen Polterabend an der Puschkinallee nehmen die immer noch offenen Ermittlungsverfahrenen eine unerwartete Wendung: Wurden der Einsatz und die dabei verhängten Platzverweise für die Partygäste bislang in allen Dokumenten mit ruhestörendem Lärm als Gefahr für die öffentliche Ordnung begründet, schwenkt die Polizei auf eine Argumentation um, die ihrer Gegenseite helfen dürfte: Plötzlich wird Widerstand gegen die Beamten als Grund der Platzverweise angegeben.

In einem Schreiben des Polizeipräsidiums Potsdam an das Verwaltungsgericht vom 23. Juni 2020 heißt es nun: „Der Platzverweis ist nicht deshalb erfolgt, weil der Kläger (Gastgeber Knud Brandis – d.Red.) den Lärm verursacht, sondern die Beamten in ihren Handlungen behindert bzw. gestört hat.“ Der Platzverweis durch die Einsatzkräfte habe sich „gegen alle nicht am Einsatzort (Kutscherhaus) amtlich wohnhaften Personen“ gerichtet.

Widerstand? Wogegen?

„Wenn die Platzverweise eine Reaktion auf Widerstand gegen Polizeibeamte waren, wogegen soll sich denn der Widerstand gerichtet haben?“, fragt Brandis. Der Aufforderung zum Abstellen der Musik sei man ja gefolgt, doch den Platzverweisen wollte man nicht folgen, weil der angebliche Lärm beendet war. Also hätten sich die Gäste höchstens gegen die Platzverweise wehren können, nachdem die angewiesen waren, nicht vorher.

Knud Brandis (l.) verhandelt mit den Polizisten. Quelle: privat

Sie haben aber keinen Widerstand geleistet, wie ein Video von der Polizeiaktion zeigt und hören lässt. Darin äußern zwar einige Gäste ihren Unmut über das Vorgehen der Polizei und fordern sie auf, die Aktion zu lassen, mehr aber nicht.

Argumentation widerspricht sich selbst

„Wenn nicht Lärm oder die Vermutung wiederholten Lärms der Grund der Platzverweise war, kann er auch nicht als Grund für den Einsatz überhaupt herhalten“, sagt Brandis und verweist auf ein Urteil des Amtsgerichtes Potsdam vom 8. August 2019. Die Richterin hatte keinerlei Lärmbelästigung erkennen können und es abgelehnt, eine Beweiserhebung zu beginnen zum Nachweis von Lärm. Die Stadt Potsdam hatte ein Bußgeld von Brandis wegen Lärmbelästigung gefordert, war mit ihrem Ordnungswidrigkeitsverfahren aber gerichtlich gescheitert. Das hat zwar keine juristische Bindung für Strafverfahren, griff aber die bis dahin geltende Argumentation der Polizei an, sie sei zwei Mal gegen ruhestörenden Lärm eingeschritten.

Einer beschwerte sich, nur einer

Ein Nachbar hatte sich beide Male über nächtlichen Lärm beschwert; acht andere hatten dagegen schriftlich erklärt, sie hätten nichts gehört. Eine Frau versicherte sogar, sie habe bei offenem Fenster geschlafen und sei erst durch den Lärm des Polizeieinsatzes wach geworden. Die Polizisten hatten sich allerdings stets der Meinung des Beschwerdeführers angeschlossen.

Es wurde nie eine Lärmmessung oder eine Ortsbegehung durchgeführt; es galt stets nur das Wort der beteiligten Beamten, die auch den Vorschlag eines ungestörten Nachbarn ablehnten, an dessen Wohnung zu prüfen, ob es laut ist. Die Nachbarn, die nichts gehört hatten beziehungsweise sich nicht gestört fühlten, sind als Zeugen nie vernommen worden.

Brandis : Das war unverhältnismäßig

„Selbst wenn der Einsatz der Polizei rechtmäßig gewesen wäre, was er nicht ist, weil ihm die Grundlage fehlt, wäre er nicht verhältnismäßig“, sagt Brandis: „Warum lässt man die Braut nicht zu ihrem Bräutigam, der von drei Beamten am Boden festgehalten wird“ und laut Video vernehmlich fordert, der eine Beamte möge das Knie von seinem Hals nehmen; er selbst bekomme keine Luft mehr.

Der Bräutigam liegt am Boden, wird massiv festgehalten. Ein Polizist soll ihm sein Knie auf den Hals gedrückt haben. Quelle: privat

Soetwas passiere nicht nur in Amerika, erinnert Brandis an den Tod von George Floyd am 25. Mai in Minneapolis. Auch ihm hatte ein Polizist das Knie auf den Hals gedrückt.

Polizeieinsatz gegen Polterabend am 10.08.2018: Die Braut wird nicht zu ihrem Mann gelassen, weggeschubst und mit Pfefferspray attackiert. Quelle: privat

Die Braut mit Pfefferspray daran zu hindern, zu ihrem Mann zu kommen, ist in Brandis’ Augen gleichfalls unverhältnismäßig.

Gericht soll Rechtswidrigkeit feststellen

Während die staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren gegen die Polizisten bereits nach einer Woche eingestellt und erst Anfang 2020 nach Beschwerde von Brandis’ Anwalt wieder aufgenommen wurden, ist eine so genannte Fortsetzungsfeststellungsklage gegen die Polizisten noch gar nicht vor Gericht gekommen. Darin will Brandis feststellen lassen, dass der Einsatz rechtswidrig war. Weil er als Sicherheitsdienstleister für Bundesbehörden nachhaltig in seiner Berufsausübung behindert wurde durch die polizeilichen Beschuldigungen gegen ihn, macht er er „fortgesetztes Interesse“ an Aufklärung geltend. Nach Einschätzung von Rechtsanwalt Dorian Wehde hat die Polizei durch den Wechsel der Argumentation selbst die Rechtswidrigkeit ihres Einsatzes offengelegt. Brandis glaubt nicht, dass seine Klage vor Gericht verhandelt wird, weil dann Beweise erhoben und Zeugen befragt werden müssten.

Von Rainer Schüler