Bornstedter Feld

Seit sechs Tagen ist die 15-jährige Britney aus Drewitz nun schon verschwunden, und noch immer gibt es keine brauchbaren Hinweise aus der Bevölkerung zu ihrem Verbleib. Inzwischen konnte die Polizei mit Hilfe eines Dolmetschers noch mal genauer über den Zeitpunkt reden, an dem sie im Zorn die elterliche Wohnung verließ, um zu einer Freundin zu gehen; dort kam sie nie an. Es gibt auch Freunde in Berlin, die durch Berliner Polizisten befragt werden.

Wie der Potsdamer Polizeisprecher Heiko Schmidt der MAZ am Montag sagte, werden derzeit diverse Videoaufnahmen aus Bussen, Straßenbahnen und dem Hauptbahnhof ausgewertet, automatisch entstanden in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch vergangener Woche. Ob irgendwo auch Britney zu sehen ist, ist noch nicht bekannt.

An der Leonardo-da-Vinci Gesamtschule im Bornstedter Feld lernen rund 700 Kinder, darunter auch Migranten wie Britney. Quelle: Rainer Schüler

Gegen 22 Uhr am letzten Dienstag soll sie die Wohnung ihrer Mutter und deren deutschem Lebensgefährten verlassen haben. Ein Passant behauptet, ihre auf einer Ufermauer des so genannten Nuthe-Parkes ausgebreiteten persönlichen Sachen am Mittwochmorgen etwa um vier Uhr entdeckt zu haben; die Polizei rief er aber erst gegen sieben.

Große Hoffnung setzen die Beamten der zehnköpfigen Ermittlergruppe auf Hinweise von Klassenkameraden und Mitschülern aus der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, in die Britney offenbar gerne ging. Man sei dankbar für jeden Hinweis, der aus diesem Umfeld vielleicht noch kommt, sagte Schmidt.

„Britney ist ein fröhliches, lernwilliges Mädchen“, sagt Schulleiterin Kirsten Schmollack: „Sie hat viele Kontakte und Freundschaften.“ Es habe keinerlei Anzeichen für eine Krisenlage gegeben. „Kinder in dem Alter knallen auch mal die Tür zu und sagen ,Ich hau ab!’. Das ist nicht ungewöhnlich“, sagte Schmollack am Montag der MAZ. Sie sei „grundsätzlich optimistisch“ und hoffe, dass Britney wieder auftaucht: „Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie plötzlich zum Unterricht wieder da ist.“

Die von der Polizei veröffentlichten Fotos des Mädchens entsprechen dem letzten optischen Eindruck, den die Direktorin von ihr hatte.

Britney seit sechs Tagen vermisst Quelle: Polizei

Unterricht allerdings war am Montag noch nicht angesagt. Nach einer Information aller Schüler und Lehrer in der ersten Stunde, in Britneys Klasse auch mit einer Sozialarbeiterin, ging es in eine Projektwoche. Wie die Direktorin berichtet, war ein Teil der Schüler und sogar der Lehrer zum Schulstart völlig ahnungslos und hatte nichts gehört. Einige Lehrer seien schwer erschüttert gewesen und hätten gefragt, was sie denn tun könnten in der Situation. Sie habe den Screenshot eines Presseartikels über Britneys Verschwinden an alle Kollegen geschickt, sagte Schmollack.

Sie selbst und die Klassenlehrerin haben unmittelbar nach dem Verschwinden durch die Polizei von dem Ereignis erfahren, weil sie gerade in der Schule waren. „Wir hoffen sehr“, so Schmollack, „dass wir etwas Positives dann auch wieder direkt von der Polizei erfahren und nicht erst in der Zeitung oder online lesen.“ Trotzdem blättert sie früh immer als erstes in den Medien: „Britney ist optimistischer und hoffnungsvoller Mensch“, sagt sie: „Also habe auch ich Hoffnung.“

Von Rainer Schüler