Pirschheide

Auf dem Templiner See hat die Wasserschutzpolizei am Sonntagmorgen um 9.42 Uhr einen Schlauchbootfahrer festgesetzt, der auf einer gesperrten Wasserfläche unterwegs war. Bei der Kontrolle des elektrisch angetriebenen Bootes bemerkten die Beamten Alkohol in der Atemluft des 51-Jährigen Bootsführers. Ein Test uf der Dienststelle in der Pirschheide ergab einen Wert von 0,54 Promille. Gegen den Bootsführer wurde eine Bußgeldanzeige gefertigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von maz-online