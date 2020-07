Drewitz

Ein 23-jähriger Potsdamer ist am frühen Donnerstagmorgen am Ernst-Busch-Platz überfallen worden. Er trug mehrere Verletzungen davon.

Der Mann war kurz nach 5 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich von einem Unbekannten auf Höhe des dortigen Pavillons von hinten angegriffen und geschlagen wurde. Zwar konnte sich der 23-Jährige gegen den Angreifer wehren, so die Beschreibung des Tathergangs durch die Polizei, aber er stürzte und wurde dann noch von dem Täter getreten.

Täter durchsucht niedergestrecktes Opfer

Der Unbekannte versuchte dann, sein Opfer nach wertvollen Dingen abzutasten. Kurz darauf ließ der Täter von dem Mann ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Ob dem jungen Mann etwas geraubt wurde, konnte bis jetzt noch nicht abschließend geklärt werden. Das Opfer wurde im Kopfbereich und an den Händen verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo die Verletzungen behandelt wurden.

Junger Mann mit krummer Nase

Den Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist um die 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze braune Haare mit einem Scheitel und einen Drei-Tage Bart. Der Täter hat braune Augen und offenbar eine auffällige krumme Nase. Bei der Tat trug er eine grün-braune Daunenjacke und eine schwarze Hose.

Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer auf dem Ernst-Busch-Platz in Drewitz oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen zur Tat machen konnte, möge sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5 50 80 melden. Alternativ steht das Bürgerportal der Polizei zur Verfügung.

