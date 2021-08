Südliche Innenstadt

Zwei jugendliche Diebe brachten am Sonnabend in den Bahnhofspassagen einen Ladendetektiv in Bedrängnis. Er hatte gegen 14.15 Uhr beobachtet, wie sie mehrere hochwertige Mobiltelefone aus der Auslage eines Fachmarktes rissen. Sie flüchteten Richtung Innenstadt.

Der Detektiv nahm die Verfolgung auf, konnte einen der Täter mit gestohlenen Mobiltelefonen im Wert von 5000 Euro stellen. Der 14-jährige, polizeibekannte Jugendliche widersetzte sich, drohte mit dem Tod. Vom Detektiv alarmierte Polizei klärte die Situation.

Der minderjährige Beschuldigte wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeiinspektion Potsdam gebracht und danach an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Der zweite Täter konnte sich entfernen, die Suche dauert an. Eingeleitet wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung.

Von LR Potsdam