Potsdam

Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche Verstöße von E-Scooter-Fahrern festgestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 21 Uhr zunächst ein 19-Jähriger in der Schiffbauergasse kontrolliert. Wegen seines „seltsamen Blicks“ machte die Polizei einen Drogentest, der den Verdacht bestätigte.

E-Scooter-Fahrer flüchtet zu Fuß vor Polizei

Daraufhin floh der junge Mann zu Fuß, wurde aber schnell eingeholt. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten Drogen, die sie sicherstellten. Es wurde Strafanzeige erhoben. Zwischen 1 und 3 Uhr wurden in der Berliner Vorstadt und der Innenstadt weitere E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei ergaben sich eine Reihe betrunkener Fahrer, die mit bis zu 1,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs waren.

Bereits in der Nacht zu Samstag hielten die Beamten nachts eine 34-Jährige am Humboldt-ring an. Weil sie nach Alkohol roch, kam es zu einem Test, der einen Alkoholwert von 1,79 Promille ergab. Das hatte eine Blutprobe und eine Strafanzeige zur Folge.

Von MAZonline/pede