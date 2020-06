Groß Glienicke

Am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr löste der Einbruchsalarm einer Arztpraxis für Allgemeinmedizin in einem Gesundheitszentrum in der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke aus. Als ein Verantwortlicher der betroffenen Praxis kam, um nachzusehen, musste er feststellen, dass Unbekannte sowohl die Zugangstür zum Gebäude als auch die zur Arztpraxis gewaltsam geöffnet hatten.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei im Gesundheitszentrum weitere gewaltsam geöffnete oder beschädigte Zugangstüren zu ärztlichen Praxen fest. Was gestohlen wurde, sei bislang nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in mehreren Fällen des besonders schweren Diebstahls. Hinweise zum Tathergang oder Tatverdächtigen werden durch jede Polizeidienststelle oder per Hinweis über die Internetwache des Landes Brandenburg (www.polizei.brandenburg.de) entgegengenommen.

Von MAZonline