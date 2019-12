Babelsberg

Gleich zweimal erwische die Polizei in der Nacht zu Montag mutmaßliche Drogendealer in Babelsberg im Rahmen „verdachtsunabhängiger Personenkontrollen“, wie die Behörde mitteilt. Zuerst wurden demnach zwei 16-Jährige am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr in der Großbeerenstraße kontrolliert, wobei einer der Teenager mehrere Hundert Euro Bargeld und mehrere Dutzend Gramm unterschiedlicher Betäubungsmittel dabei hatte. Als der junge Mann seinen Eltern übergeben wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte auch noch sein Zimmer – und fanden dort weitere Hinweise auf Drogenhandel.

Zweiter Fund kurz darauf

Wenige Stunden später, gegen 1.30, wollten die Polizisten dann im Tschaikowskiweg einen Fahrradfahrer überprüfen. Der versuchte zu fliehen, „konnte aber nach kurzer Nacheile gestellt werden“, wie es im Polizeibericht heißt. Der Grund für den Fluchtversuch offenbarte sich schnell, der 16-Jährige hatte mehrere Gramm Cannabis dabei.

Die Drogen wurden sichergestellt, gegen alle Personen laufen Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

Von MAZonline