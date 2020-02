Drewitz

Weil er seinen gewünschten Sitzplatz nicht bekam, hat ein Straßenbahn-Passagier nach einem anderen Mann getreten.

Am Montagabend kurz nach 19 Uhr kam es in der Tram vom Potsdamer Hauptbahnhof in Richtung Drewitz auf Höhe der Hans-Albers-Straße zu dem Fall. Ein 24-Jähriger sollte nach Aufforderung durch einen anderen Fahrgast „seinen Platz“ freigeben. Als der junge Mann sich weigerte, trat der Täter nach ihm und traf dabei das Mobiltelefon in der Hand des Opfers. Das Handy wurde beschädigt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung in Verbindung mit Sachbeschädigung auf und fahndet nach dem Tatverdächtigen.

Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter Tel. 0331/5 50 80 melden.

Von MAZonline