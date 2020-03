Potsdam

Einer Firma auf dem Gelände des Studios Babelsberg wurden am Wochenende mehrere Kameras gestohlen. Unbekannte haben dazu die Zugangstür zur Firma in der August-Bebel-Straße aufgebrochen. Das Studio Babelsberg hat das bestätigt, will sich aber während der laufenden Ermittlungen nicht weiter äußern.

Der Sicherheitsdienst hatte den Einbruch am Montag bemerkt und ihn bei der Polizei angezeigt. Die Kriminaltechnik hat Spuren sicherstellen können. Nun wird nach den Verdächtigen ermittelt.

Solche Filmkameras werden bei Filmdrehs verwendet. Die Kosten solcher modernen Kameras bewegen sich schnell im sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) Quelle: Jan Russezki

Gestohlen wurde mehrere hochwertige Kameras samt Objektiven im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei modernen Filmkameras für professionelle Filmdrehs können die Kosten für nur eine Kamera ohne Objektiv auch in den sechsstelligen Bereich gehen.

Von MAZonline/jru