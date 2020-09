Innenstadt

In die beliebte Hinzenbergklause in der Gartenanlage nahe dem Lustgarten wurde in der Nacht zu Sonntag eingebrochen. Die Polizei stellte zwei Hebelspuren an einem Fenster fest. Die bislang unbekannten Täter stahlen zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, unter anderem verschiedene Spirituosen. Wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Von MAZonline