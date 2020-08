Potsdam

Aggressiv gegenüber zwei Mädchen wurde eine Frau am Donnerstag in einer Tram der Linie 91. Die zwei Schwestern fuhren mit der Straßenbahn zum Potsdamer Hauptbahnhof. Als die zehn und 13 Jahre alten Mädchen aussteigen wollten, soll eine unbekannte Frau, die auch an dieser Haltestelle ausstieg, eines der Mädchen weggeschubst und das andere Mädchen in den Bauch geschlagen haben. Das erste Mädchen fiel darauf hin und verletzte sich am Fuß.

Die beiden Mädchen vertrauten sich einer Erzieherin an, welche die Polizei informierte. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Sie ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatte rot-braune Haare, die zum Zopf gebunden waren, und trug eine weiße oder blaue Hose, Sandalen, ein T-Shirt und eine schwarze Tasche.

Wer den Übergriff beobachtet hat oder Hinweise zur Täterin geben kann, soll sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331/5 50 80 melden.

Von MAZonline