Golm

Der Bahnverkehr durch Golm war am Montagmittag unterbrochen. Grund war ein Unfall an der Brücke in der Straße Am Mühlenberg. Der Kleintransporter eines 37-Jährigen war gegen die Brücke gefahren. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Bei der Kollision wurden sowohl der Lkw als auch die Brücke beschädigt. Zur Überprüfung der Sicherheit des Bauwerks musste ein Notfallmanager der Bahn zu Rate gezogen werden. Für die Dauer der Kontrolle waren der Bahn- und Straßenverkehr teilweise eingestellt. Die Bahnstrecke wurde um 14 Uhr wieder freigegeben. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

