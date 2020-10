Michendorf

Zwei Kinder in einem Linienbus wurden bei einer Vollbremsung am Mittwochnachmittag auf der B 2 verletzt.

Der Bus war in Richtung Potsdam unterwegs, als an der Nesselgrundbrücke ein VW unvermittelt vom Fahrbahnrand losfuhr. Der 55-jährige Autofahrer hatte den Regiobus offenbar nicht gesehen. Der Busfahrer erkannte die Gefahr noch rechtzeitig, musste aber so heftig bremsen, dass die beiden elfjährigen Kinder im Bus stürzten und verletzt wurden.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Rettungskräfte versorgen die Kinder vor Ort. Die Fahrzeuge blieben ohne Schäden. Die Polizei nahm den Unfall auf und hat Ermittlungen gegen den VW-Fahrer eingeleitet.

Von MAZonline