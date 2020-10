Innenstadt

Zu einer Prügelei kam es offenbar in der Drogerie Rossmann in der Charlottenstraße am Montagnachmittag. Die Polizei wurde gegen 14.15 Uhr von einer Zeugin gerufen, traf vor Ort aber keine Streithähne an.

Im Zuge der Umfeld-Fahndung stießen Beamte aber auf einen Mann mit frischen Verletzungen. Der 24-Jährige gab an, kurz zuvor angegriffenen worden zu sein, als ein Streit ausgeartet war. Der Mann lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen.

Von MAZonline