Potsdam

Zuletzt saßen sie in einem Potsdamer Linienbus – nun sind sie verschwunden. Die Polizei sucht nach Ashley (13) und Lara-Sophie. Sie sind vermutlich zusammen unterwegs und werden seit Dienstagabend vermisst.

Vermisste Jugendliche in Potsdam: Ashley (l.) und Lara-Sophie. Quelle: Polizei

Die 13-jährige Ashley ist etwa 165 cm groß und schlank. Sie hat blonde, schulterlange Haare ohne Pony, verlängerte Wimpern und trägt eine feste Zahnspange. Ashley trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schwarz-weiße Nike-Schuhe, eine schwarzen Leggings und eine beigefarbene Felljacke. Zudem führt sie eine schwarze Shopping-Tasche bei sich.

Die 14-jährige Lara-Sophie ist ebenfalls etwa 165 cm groß, schlank und hat schulterlange braune Haare ohne Pony. Sie war bekleidet mit einer grauen Jeans, weißen Nike-Turnschuhen und einem roten Wintermantel mit Fellkapuze. Sie hat eine schwarze Hängetasche mit braunen Griffen bei sich.

Zeugin sah die Mädchen im Bus

Eine Zeugin gab an, beide Mädchen noch am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, in einem Bus in Richtung des Potsdamer Stadtteils Zentrum Ost gesehen zu haben. Wohin sie sich anschließend begeben haben, ist unbekannt. Nach vorliegenden Erkenntnissen könnten sich die Mädchen möglicherweise auch in Berlin aufhalten.

Die Polizei fragt: Wer hat die Mädchen seit Dienstagabend gesehen? Wer kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. 0331/5 50 80, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von MAZonline/axe