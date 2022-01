Waldstadt

Erst versteckte er sich auf der Toilette eines Einkaufszentrums, dann griff ein 25-Jähriger am Freitagabend mehrere Polizisten an. Ein Wachschutzmitarbeiter hatte den Eindringling nach Schließung des Einkaufszentrums bemerkt und die Polizei gerufen. Als diese die Personalien des Mannes feststellen wollte, beleidigte dieser zunächst die Beamten, versucht, sie anzugreifen und zu beißen und griff schließlich nach der Dienstwaffe eines Polizisten. Der Mann wurde mit Reizgas und körperlicher Gewalt überwältigt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Von MAZonline