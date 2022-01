Innenstadt/Bornstedt

Gleich zweimal haben Randalierer sich am Wochenende an der Potsdamer ÖPNV-Infrastruktur ausgelassen: In der Nacht zu Samstag wurden sechs Jugendliche in der Georg-Hermann-Allee dabei beobachtet, wie sie eine Tram-Haltestelle zu zerstören versuchten, eine Scheibe ging dabei zu Bruch. Vor Ort konnte die Polizei einen der Jugendlichen festhalten, gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Am Samstagabend dann beschädigte ein betrunkener 46-Jähriger am Hauptbahnhof die Frontscheibe einer Straßenbahn, nachdem er schon grundlos die Notbremse gezogen hatte. Es kam zu massiven Einschränkungen im Tramverkehr, die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Auch auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Von MAZonline