Potsdam

Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigt die Potsdamer Polizei nach dem Wochenende. Zuerst drangen unbekannte Täter am Freitag durch das Aufhebeln einer Wohnungstür ins Zuhause eines 36-Jährigen ein. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt entkommen.

Am Samstagabend informierte ein Mitarbeiter eines Seniorenheims in der Waldstadt II die Polizei über einen Einbruch in die Einrichtung: Hier wurden mehrere Büroräume durchsucht und ein Tresor mitgenommen.

Am Samstagabend schließlich der dritte Einbruch, dieses Mal traf es zwei nebeneinander liegende Babelsberger Einfamilienhäuser. Der Zugang der Täter erfolgte über die Fenster der Gebäude. Noch ist unbekannt, was gestohlen wurde. In allen Fällen konnten Spuren gesichert werden, die Ermittlungen laufen.

Von MAZonline