Innenstadt

Am Freitagabend wurden mehrere Jugendliche in der Potsdamer Hegelallee dabei beobachtet, wie sie einen elektrischen Leihroller auf die Straße warfen. Der Roller wurde von einem Auto erfasst und überrollt – das Leihgerät erlitt einen Totalschaden, der PKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon, sein Fahrzeug blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die noch unbekannten Täter wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von MAZonline