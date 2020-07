Innenstadt

In der Nacht zu Sonntag konnten Polizisten einen Fahrraddieb am Potsdamer Hauptbahnhof auf frischer Tat ertappen. Der 23-jährige Mann aus dem Potsdamer Umland war den beamten aufgefallen, als er sich die abgestellten Räder am Bahnhof von verdächtiger Weise ansah. Als der Mann dann ein das Schloss eines gelben Damenrads geknackt hatte und mit seiner beute den Ort des Geschehens verlassen wollte, griffen die Beamten ein. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen.

Von MAZonline