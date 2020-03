Potsdam

Schon am Donnerstagabend wurde ein 18-jähriger Berliner an Potsdams Stadtrand Opfer eines Raubüberfalls. Wie die Polizei erst jetzt bekanntgab, wurde der junge Mann am Donnerstag gegen 22:20 Uhr an der Bushaltestelle Campus Jungfernsee von drei Tätern unter Gewaltanwendung zur Herausgabe seiner Wertgegenstände gezwungen. Seine Geldbörse, eine E-Zigarette, das Handy und AirPod-Kopfhörer gab der Mann den Tätern, bei einer Rangelei zog er sich zudem leichte Verletzungen zu.

Das Opfer beschreibt die Täter als allesamt zwischen 20 und 25 Jahren alt und dunkelhäutig. Er verständigte erst im heimischen Berlin die Polizei. „Wir bitten eindringlich drum, in solchen Fällen sofort die Polizei zu verständigen“, sagt ein Polizeisprecher dazu. Zeugen, auch solche, denen die Täter vielleicht vorher in einem Bus oder einer Straßenbahn aufgefallen waren, sollen sich bei den Beamten melden.

Von MAZonline/krf