Schlaatz

Eine lange Liste von Strafanzeigen handelte sich ein 23-Jähriger ein, der am Mittwochabend am Schlaatz ausrastete, Zerstörungen anrichtete und Menschen verletzte. Gegen 19.20 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Mehrere Streifenwagen rückten an und stoppten den Mann. Er war leicht verletzt und trat um sich. Zum eigenen Schutz kam er in Gewahrsam, so die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 23-Jährige zunächst in ein Café gekommen und unvermittelt herumgebrüllt haben. Er warf mit Gegenstände um sich und bedroht Gäste des Cafés. Einer soll durch einen Stuhl getroffen worden sein. Der Inhaber des Cafés habe versucht, den 23-Jährigen zu vertreiben. Daraufhin zerschlug der die Eingangstür und verletzte sich dabei.

Draußen randalierte der Mann weiter

Außerhalb des Lokals soll er weiter randaliert und einen unbeteiligten 76-jährigen Passanten getreten und gewürgt haben. Nachdem ihm dann in einem angrenzenden Geschäft der Zugang verwehrt wurde, soll der 23-Jährige Waren aus einer Auslage vor dem Geschäft umhergeworfen und schließlich einen Gegenstand auf ein Kind geworfen haben. Es flüchtete mit seiner Mutter. Ob es verletzt wurde, ist unklar. Kurz darauf trafen die Polizisten ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der leicht verletzte 76-jährige Passant lehnte eine Untersuchung durch Rettungskräfte ab. Der Mann konnte am frühen Morgen aus dem Gewahrsam entlassen werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Weitere Geschädigte gesucht

Die Kriminalpolizei bittet die noch unbekannten Geschädigten – den Mann aus dem Café sowie die Eltern des betroffenen Kindes – sich bei der Polizei in Potsdam unter Tel. 0331 5508-0 zu melden.

Von MAZonline