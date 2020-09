Innenstadt

Ein Mann, der offenbar verfassungsfeindliche Parolen brüllte, erregte am Montagnachmittag derart Aufsehen, dass Zeugen die Polizei riefen. Selbst die Beamten, die den Anruf unter der Notrufnummer entgegennahmen, konnten die Rufe mithören.

Als kurz darauf Beamte den Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle an der Schopenhauerstraße antrafen, gab der 54-Jährige an, unter psychischen Gesundheitsstörungen zum leiden und „wohl etwas durch den Wind gewesen“ zu sein. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab.

Anzeige

Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf und führten mit dem Mann ein intensives, aufklärendes Gespräch.

Von MAZonline