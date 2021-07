Babelsberg

Die Polizei ermittelt wegen eines Überfalls an der Nuthe in Potsdam. Eine 74 Jahre alte Frau und ihr 78-jähriger Mann sind nach Polizeiangaben auf dem Spazierweg an der Nuthe auf Höhe der Friedrich-Engels-Straße am Donnerstag gegen 18 Uhr überfallen worden, wie eine Polizeisprecherin auf MAZ-Anfrage bestätigte.

Täter flohen mit dem Fahrrad

Das Paar aus Potsdam war mit dem Fahrrad unterwegs, als es von zwei unbekannten Männern angesprochen worden sei, die ebenfalls mit Fahrrädern unterwegs waren. Nach einer Ablenkung habe einer der mutmaßlichen Täter die Handtasche der Frau aus dem Fahrradkorb entwendet.

Die Polizei sichert Spuren an der Nuthe in Potsdam nach Überfall auf Ehepaar. Quelle: Peter Degener

Die Männer flüchteten dann in Richtung Babelsberg mit ihren Fahrrädern. Der 78-Jährige wollte das nicht zulassen und nahm die Verfolgung auf und stellte die Täter demnach sogar. Doch Männer wehrten sich jedoch, wobei der 78-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Schließlich entkamen die Täter. Die Polizei sicherte am Abend noch Spuren und nahm die Aussagen des Ehepaars auf. Eine genauere Täterbeschreibung liegt noch nicht vor.

Von MAZonline/pede