Polizeieinsatz in Potsdam: Zwei Männer gehen mit Messern aufeinander los

Schlaatz

Zwei Männer, die sich im Streit über Schulden Schnittverletzungen zugefügt haben – das stand am Ende unter einem Polizeieinsatz am Schlaatz am Donnerstag gegen 13.30 Uhr.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil ein 26-jähriger Mann aus einem Fenster um Hilfe gerufen hatte. Die vier zum Tatort geeilten Beamten trafen den 26-Jährigen und einen 23 Jahre alten Mann an und ließen sie vom Rettungsdienst behandeln. Wer wem und wie die Verletzungen zugefügt hat, ist nun Teil der Ermittlungen.

Der Jüngere stand merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In der Wohnung wurde Cannabis im niedrigen einstelligem Grammbereich entdeckt.

