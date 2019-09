Schlaatz

Am späten Freitagabend erreichte die Polizei ein Notruf aus einem Dönerimbiss am Schlaatz: Der Betreiber des Imbisses meldete, dass ein Kunde den verbotenen Hitlergruß zeige und parallel dazu „Heil Hitler“ rufe. Am Tatort konnten die Polizisten den ihnen bereits bestens bekannten Straftäter antreffen. Die Beamten ließen den Mann einen Atemalkoholtest absolvieren, der einen Wert von 1,76 Promille zu Tage förderte. Ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen läuft, zudem wurde der Mann des Platzes verwiesen.

Von MAZonline