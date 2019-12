Grube

Am Mittwochabend befuhr ein Autofahrer Fahrer die Wublitzstraße aus Richtung Grube kommend in Richtung Potsdam. Hierbei geriet das Fahrzeug hinter einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Entwässerungsgraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 41-jährige Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro, es wurde abgeschleppt.

Von MAZonline