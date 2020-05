Potsdam-West

Am Samstagmorgen wurde der Polizei von einem zeugen gemeldet, dieser beobachte gerade einen Einbruch in einen Kleintransporter in der Clara-Zetkin-Straße. Der Täter konnte festgenommen werden. Es handelt sich um einen 23-Jährigen, welcher der Polizei wegen Eigentums- und Drogendelikten bereits hinlänglich bekannt ist. Bis zum frühen Nachmittag wurden in Potsdam-West insgesamt 13 Fahrzeuge mit Einbruchsspuren festgestellt, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehr Polizeimeldungen aus Ihrer Region

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline