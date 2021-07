Waldstadt II

Ein 32-Jähriger wurde am späten Samstagabend dabei beobachtet, wie er in der Waldstadt Autospiegel abtrat. Ein Zeuge rief die Polizei, die den Mann am Tatort auffand. Der Beschuldigte war stark alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Atemalkohol von 1,9 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam genommen. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, durfte er nach Hause gehen und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von MAZonline